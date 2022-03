Pediram ajuda a Acuña para comprar erva e acabaram com bilhetes para ver o Sevilha

Marcos Acuña protagonizou na semana passada um momento que está a ser bastante elogiado tanto em Espanha como na Argentina. Tudo começou numa quiçá inocente mensagem de Instagram, que em condições normais o ex-Sporting nem deveria ter visto (até porque provavelmente terá ido para a caixa do 'spam' daquela rede social). Eram três argentinos que estavam em Sevilha de férias e que queriam comprar erva para o seu mate, mas que não imaginavam como tudo acabaria: sentados nas bancadas do Ramón Sánchez Pijuán a ver o Sevilha a jogar na Liga Europa."Huevo! Onde podemos comprar erva [Erva-mate] em Sevilha? Faz-nos um centro", lia-se na mensagem enviada, que nesta última frase pode ser entendida como um cruzamento. Acuña decidiu fazer efetivamente a assistência e daí o sonho começou a desenhar-se. "No Carrefour vendem a Canaria amarela", respondeu Acuña, anexando uma foto supostamente do produto em causa.Os três amigos argentinos seguiram a dica do esquerdino e algum tempo depois partilharam também uma foto e uma mensagem de agradecimento. "És o número 1, Huevo. Obrigado". Tudo poderia ter acabado aqui, mas havia mais para contar. Arriscaram e tiveram a sorte do seu lado, até porque, como se costuma dizer, o 'não' está sempre garantido. "Arranja-nos 3 entradinhas para apoiar-te, vamos gritar até ficar sem voz pelo Sevilha", pediram.Acuña respondeu "vou ver se consigo 3 e aviso-te". Aí o discurso dos amigos argentinos ficou quase em jeito incrédulo. "Não pode ser! Obrigado de novo, consigas ou não". No dia seguinte partilharam uma foto com a camisola do Sevilha e surgiu a resposta mais esperada de Acuña. Os bilhetes estavam garantidos.E a reação dos três argentinos foi de clara euforia, num misto de estupefação. "Não acredito. Não imaginas a felicidade que nos dás. Muito sucesso. Vamos Sevilha, c...!". A conversa terminou aí, mas a aventura não. Porque dali seguiram para a bancada e apoiaram o conjunto andaluz diante do West Ham, numa partida que o Sevilha venceu por 1-0.