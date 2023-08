Rakitic: «Somos o circo do futebol europeu»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Três jornadas, três derrotas para o Sevilha. Os andaluzes até criaram mais oportunidades, mas saíram derrotados (1-2) pelo Girona e estão isolados no último lugar.





Aos 80’, Rakitic ainda viu um candidato a Puskas ser-lhe anulado por um fora do jogo que deixou o croata furioso: “Disseram-me que há dois frames distintos. Um em que estou atrás do defesa, outro à frente. Somos o circo do futebol europeu!.