Ramón Sánchez-Pizjuán concorre à final da Liga Europa em homenagem a Reyes

O Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, casa do Sevilha, vai concorrer à organização da final da Liga Europa de 2021, em homenagem ao ex-futebolista Jose António Reyes, que morreu num acidente de viação em 1 de junho.O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luís Rubiales, durante a assembleia geral do organismo, acrescentando que a candidatura existirá sob o lema "Reyes De Europa".A apresentação divulgada pela RFEF mostra o antigo futebolista em primeiro plano, no centro de um cartaz, a levantar o troféu - numa das cinco vezes que o conquistou -, com o título "Reyes de Europa".Reyes, que representou o Benfica em 2008/09, por empréstimo do Atlético Madrid, é o recordista de vitórias na Liga Europa, com cinco finais ganhas, em 2010, 2012, 2014, 2015 e 2016, as duas primeiras pelo Atlético de Madrid e as outras pelo Sevilha.O jogador, que atualmente representava o Extremadura, da II Liga espanhola, morreu num acidente de viação perto da sua cidade natal, Utrera, aos 35 anos.Também esta segunda-feira, durante a assembleia, a RFEF lembrou o jogador, num vídeo comemorativo de carreira, incluindo as presenças na seleção espanhola, e atribuiu-lhe a título póstumo a medalha de ouro e brilhantes.