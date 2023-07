Rony Lopes vai ter oportunidade na pré-época do Sevilha

Rony Lopes assinou pelo Sevilha em 2019, na altura a contratação mais cara do clube (25 milhões de euros, depois ultrapassado por Jules Koundé). O internacional português realizou 14 jogos na primeira época, tendo sido emprestado nas seguintes: Nice, Olympiacos e Troyes.Agora, o primeiro plano passa por fazer a pré-época do Sevilha. "Seria absurdo não fazer. Todos os jogadores que fazem parte da pré-época serão avaliados pelo treinador", garantiu Victor Orta, diretor desportivo do Sevilha, em conferência de imprensa.Rony Lopes tem contrato com o Sevilha até 2024.