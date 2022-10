Sampaoli oficializado no Sevilha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jorge Sampaoli é o novo treinador do Sevilha, anunciou o clube espanhol. O argentino sucede a Julen Lopetegui, cuja saída foi confirmada poucos minutos depois da derrota em casa por 4-1 com o Borussia Dortmund.O contrato de Sampaoli com o Sevilha é válido até 30 de junho de 2024. Esta tarde já vai dirigir o primeiro treino.