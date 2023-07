"Se o Sevilha pagou 20 e poucos milhões pelo Rony Lopes... é por alguma razão". Foi desta forma que José Luis Mendilibar, treinador dos andaluzes, comentou a integração do internacional português na pré-época, em declarações ao 'AS'.Rony Lopes assinou pelo Sevilha em 2019, na altura a contratação mais cara do clube (25 milhões de euros, depois ultrapassado por Jules Koundé). O internacional português realizou 14 jogos na primeira época, tendo sido emprestado nas seguintes: Nice, Olympiacos e Troyes. Agora, tenta agarrar um lugar no plantel e, para isso, trabalhou nas férias: três treinos diários com um treinador pessoal.