Sem massa, carne ou... mate: a dieta que mudou a vida do ex-Sporting Acuña

Quase o afastou dos relvados e agora deixou de ser um problema. A 'Marca' revela, esta quarta-feira, a dieta que o lateral Marcos Acuña, ex-Sporting, começou a realizar após sentir dores intensas na púbis, mudanças alimentares que fizeram com que o argentino, que agora representa o Sevilha, se sentisse quase como novo.Acuña vinha-se queixando, desde julho do ano passado, de inchaços e dores na zona em questão que mal o permitiam treinar. O jornal espanhol diz mesmo que o argentino chegou a levar injeções e a tomar anti-inflamatórios para tentar ultrapassar o problema, uma vez que não pretendia ser operado.No entanto, era com uma 'simples' dieta que tudo viria a mudar: depois de consultar uma especialista, Acuña deixou de comer carne, massa, e até deixou de lado o famoso mate, bebida muito popular na América do Sul. Com isto, o argentino passou apenas a ingerir vegetais e peixe, e apesar de o problema na púbis não estar totalmente resolvido, o jogador conseguiu atuar no Mundial do Qatar - que até conseguiu vencer - sem qualquer problema.A 'Marca' garante, ainda assim, que Acuña continua a realizar sessões de fisioterapia frequentes.