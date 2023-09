Sergio Ramos: «Agora já posso morrer em paz»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sevilha conquistou domingo a a primeira vitória na liga espanhola 2023/24 e 'saltou' do último lugar para o 17.º, ao impor-se por 1-0 na receção ao Las Palmas, graças a um golo marcado pelo avançado belga Dodi Lukebakio, aos 71 minutos. Um dia que Sergio Ramos, que jogou os 90 minutos, não esquecerá.



"Agora posso morrer em paz vendo o meu povo, como disse aos meus pais", referiu o defesa espanhol, que está de regresso ao clube onde se formou.





Sergio Ramos reconheceu que chegou a temer alguma hostilidade mas que rapidamente percebeu que se iria sentir em casa. "Tive uma pequena dúvida no início", disse, explicando que esta se dissipou pela receção que teve: "É algo que vou levar ao sepultura".O jogador espanhol mostrou-se ainda convicto que tem condições para fazer uma boa época: "Estes foram os primeiros minutos depois de três meses. A dinâmica do jogo exige jogar e jogar. Não me senti incrível, mas muito bem".