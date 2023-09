Sergio Ramos: «Antes de morrer, gostava de conquistar algo pelo clube do meu coração»

Sergio Ramos foi esta quarta-feira oficialmente apresentado aos adeptos do Sevilha como reforço da equipa andaluz para a temporada 2023/24. Por tratar-se de um regresso, 18 anos depois, ao clube que o lançou para os mais altos palcos do futebol europeu, o experiente defesa-central não escondeu a emoção nas declarações aos jornalistas.

"Para mim é um dia inesquecível, é o cumprir de um sonho, pois volto a casa 18 anos depois. Este é um dia que quero emoldurar e partilhar com todos os meus ente queridos que se encontram aqui presentes. Creio que vá ser um dia muito diferente e emocionante para mim. Quero aproveitar para agradecer ao presidente, ao diretor desportivo, ao vice-presidente, a todos vós e aos adeptos por me darem esta oportunidade de voltar a casa. Todos vocês tornaram este dia possível", começou por dizer, emocionado, Sergio Ramos aos jornalistas presentes na cerimónia de apresentação.

"Quando chega o momento de colocar um final na minha carreira, voltar a casa é um tema muito sentimental e emocional. É o cumprir de um sonho, o fechar de um ciclo, um vínculo com uma massa adepta que me viu nascer. Agora podemos consolidar tudo isto a nível desportivo. Antes de morrer gostava de conquistar algo pelo clube do meu coração, o Sevilha. Oxalá que possa apresentar-me ao meu melhor nível para juntos conseguirmos alcançar os objetivos da equipa, algo que seria inesquecível para mim", acrescentou, assumindo qual seria o seu sonho: "Creio que podemos ganhar um título, a Liga ou até a Champions. Sei que é muito difícil, mas há que acreditar e depois encarar os objetivos passo a passo com o máximo respeito por todos. Vamos criar um grupo com mentalidade sólida e ganhadora."