Sergio Ramos: «Se marcar no Bernabéu não vou festejar»

Sergio Ramos vai ser homenageado no embate de domingo entre o Real Madrid e o Sevilha, a contar para a 26.ª jornada da La Liga. Em entrevista à 'DAZN Espanha', o experiente defesa-central, de 37 anos, reconheceu que regressar pela primeira vez ao Santiago Bernabéu - deixou os merengues em 2021 - "será um momento único e emotivo".

"Vou sentir-me em casa porque passei muitos anos lá, assim como alguns dos momentos mais importantes da minha carreira. Tenho recordações maravilhosas dos adeptos e dos meus companheiros de equipa. Será um momento único e emotivo", vincou.

O jogador do Sevilha confessou que não irá festejar no domingo se marcar um golo no Santiago Bernabéu, devido ao carinho que sente pelo clube, para além de todo o respeito e admiração que guarda pelos adeptos merengues. "Tenho muito respeito pelos adeptos e pelo Real Madrid e, se marcar, não vou festejar, mas se tiver a sorte de o fazer e esse golo nos ajudar a ganhar, vou ficar muito contente porque esses três pontos vão ser muito úteis para nós", assumiu.



Sergio Ramos não tem problemas em dizer que o favoritismo está do lado dos madridistas, reconhecendo as qualidades do plantel do Real Madrid, atual líder do campeonato. Ainda assim, o central garantiu que o Sevilha entrará em campo com o objetivo de alcançar um bom resultado. "O Real Madrid é favorito a ganhar tudo todos os anos. Estão a atravessar um bom momento, são líderes e têm jogadores de uma qualidade extraordinária. Conhecemos muito bem o campo do adversário e vamos tentar fazer um bom jogo", sublinhou.



Recordando novamente os motivos que o levaram a assinar pelo Sevilha, Sergio Ramos enalteceu a importância "emocional" que este passo na carreira teve em especial para si e para a sua família e que, apesar de ainda não ter acertado a renovação de contrato com o clube - que termina no final da presente temporada -, está feliz e focado em dar o melhor contributo. "Neste momento, estou feliz aqui e não penso no que pode acontecer amanhã. Tento treinar bem todos os dias. Desde que me levante com a mesma alegria, porque não? Nunca se sabe se no próximo ano estarei aqui ou se vou querer sair. Verei quando chegar o momento, mas é claro que voltar à minha casa foi um privilégio e sobretudo voltar a servir o símbolo do Sevilha, a equipa que me formou, que me viu crescer e a que fez de mim um homem do futebol. Foi uma experiência maravilhosa", atirou.

Recorde-se que o ex-internacional espanhol representou o Real Madrid durante 16 épocas. Ao serviço dos merengues, Sergio Ramos conquistou quatro Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes, cinco La Ligas, duas Taças do Rei e quatro Supertaças de Espanha, tendo disputado um total de 671 jogos, e somado 101 golos e 40 assistências, números muito acima da média para um defesa-central.