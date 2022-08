Sevilha contrata Tanguy Nianzou ao Bayern Munique

O central francês do Bayern Munique Tanguy Nianzou, de 20 anos, assinou contrato com o Sevilha até 2027, anunciou esta quarta-feira o clube andaluz, da La Liga, através de um comunicado.

O Sevilha não revelou o montante que pagou ao clube bávaro pelo passe de Nianzou, mas a imprensa espanhola estima o valor da transferência em 16 milhões de euros, a que se podem somar mais quatro milhões se certos objetivos forem alcançados.

O capitão da seleção sub-20 de França chega à Andaluzia para tentar compensar as saídas dos dois centrais titulares da equipa de Julen Lopetegui, o seu compatriota Jules Koundé, cujo passe foi vendido ao FC Barcelona, e o brasileiro Diego Carlos, antigo jogador de FC Porto e Estoril Praia, que foi contratado pelos ingleses do Aston Villa.

Em duas temporadas na Baviera, Nianzou, que foi formado no PSG, jogou apenas 28 jogos como suplente utilizado, mas sofreu uma grave lesão muscular que o manteve afastado dos relvados por mais de cinco meses durante a temporada 2020/21.

Esta época acabou por ver as suas possibilidades de lutar por um lugar na equipa de Munique reduzidas devido à contratação pelo Bayern do internacional holandês, Matthijs de Ligt, aos italianos da Juventus.

Esta é a quarta contratação do Sevilha esta época, depois do central brasileiro Marcão, aos turcos do Galatasaray, do lateral-esquerdo Alex Telles, ex-FC Porto, por empréstimo do Manchester United, e do médio ofensivo Isco, que terminou o vínculo com o Real Madrid.

Quarto classificado da La Liga na época passada, o Sevilha estreou-se esta temporada com uma derrota naquela competição, em Pamplona, por 2-1, frente ao Osasuna.