Sevilha nega convite para a Superliga

José Castro, presidente do Sevilha, garante que o clube andaluz não foi convidado a integrar a Superliga, ao contrário do que tinha vindo a ser aventado nos últimos dias.





"Não fomos convidados. Gostamos de conquistar o nosso estatuto no terreno de jogo. Somos sevilhanos e fazemos gala disso. Basta olhar para o nosso lema [‘Nunca Te Rendas’] para chegar à conclusão de que nunca nos poderíamos encaixar numa competição fechada. O futebol é de todos, chega a todos os cantos do planeta. Todas as equipas têm o direito de evoluir", sublinha o dirigente máximo do Sevilha.