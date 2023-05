Suso não gostou das palavras do treinador do Sevilha: «Nunca corri e não o vou fazer agora também»

Suso revelou, em entrevista à rádio Onda Cero, não ter gostado de ouvir José Luis Mendilibar, técnico do Sevilha, dizer publicamente que o avançado tinha de "correr mais" para jogar nas alas. Certo é que, alguns dias depois, o internacional espanhol correu por toda a ala para assistir Rafa Mir, na vitória (2-1) dos andaluzes frente ao Villarreal."Não gostei do que disse Mendilibar, mas falei com ele e já está tudo esclarecido. Disse aquilo para me motivar. É muito bom homem e está a trabalhar bem", começou por referir Suso."Ele disse que, se que queria jogar à direita, tinha de correr mais. Falámos e disse-lhe que não gostei, porque, sinceramente, nunca corri e também não vou correr agora. Corro com bola. Não posso correr o mesmo que o Fernando. Cada um tem as suas caraterísticas e cada um faz o que faz dentro do campo", acrescentou o espanhol.