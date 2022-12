Tecatito Corona submetido com sucesso a artroscopia ao joelho esquerdo

Jesús 'Tecatito' Corona foi submetido com sucesso a uma artroscopia ao joelho esquerdo. A informação é avançada pelo jornal espanhol 'Marca', acrescentando que o internacional mexicano que já passou pelo FC Porto (entre 2015 e 2021) foi operado pelos médicos Niek van Dijk e Pedro Luis Ripoll na clínica Ruber Internacional de Madrid.

Trata-se da segunda intervenção cirúrgica de Jesús Corona no espaço de quatro meses no Sevilha. O ala de 29 anos, que tem contrato com o clube até 2025, foi submetido a uma cirurgia em agosto por causa de uma fratura do perónio e rotura dos ligamentos do tornozelo esquerdo.