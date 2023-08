Treinador do Sevilha critica clubes sauditas: «Enganam os jogadores...»

José Luis Mendilibar, treinador do Sevilha, aproveitou, esta quarta-feira, a conferência de imprensa após a derrota frente ao Manchester City na Supertaça Europeia (1-1, 5-4 nos penáltis) para falar sobre o mercado do clube espanhol, lamentando o facto de estar prestes a perder o guarda-redes Bono para o Al Hilal de Jorge Jesus e criticando a forma como os emblemas sauditas abordam os jogadores."Bono? Ainda não está lá [na Arábia Saudita], mas acho que vai sair. Parece que tem as portas da Arábia abertas. Foi o que disse à direção depois da temporada passada. Se não podemos melhorar, deixem-nos estar como estamos, estamos felizes com o que temos. Mas com essas competições está tudo em aberto. Não tem pés nem cabeça", começou por dizer Mendilibar, antes de aprofundar o tema e referir também a situação de Acuña, que poderá estar de saída para o Aston Villa."[A saída de Acuña] Está a mexer comigo de todas as maneiras. Disse 40 mil vezes que não percebo como é que estas coisas funcionam", acrescentou.E finalizou: "No final das contas, é normal que os jogadores saiam. Eles [os clubes] conversam com os jogadores antes de falarem com os clubes, chegam a acordos com eles e depois oferecem misérias aos clubes. Mas enganam o jogador. É difícil. 'Mexem' com um jogador que tem um contrato de dois anos...", rematou.Refira-se que Bono, guarda-redes marroquino do Sevilha, vai rumar ao Al Hilal de Jorge Jesus num negócio que deverá render 21 milhões de euros aos cofres do clube espanhol.