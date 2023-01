Ultras do Sevilha ameaçam jogadores e direção: «Se descermos, não terão onde se esconder»

Des messages ont été tagués sur le centre d'entraînement du Sevilla FC par des ultras du club



"Si on descend, vous n'aurez nulle part où vous cacher" pic.twitter.com/KQaaF122ce — LigActu (@LigActu) January 16, 2023

Os ultras do Sevilha deixaram nos últimos dias, à porta da cidade desportiva do clube, algumas ameaças à equipa e à direção, exigindo explicações pela má prestação da formação andaluz - que ocupa o penúltimo lugar da LaLiga à passagem da 17.ª jornada - na temporada."Se descermos [de divisão], não terão onde se esconder", lê-se numa primeira mensagem. "Castro [José Castro Carmona, presidente do clube], acabou. Fora do Sevilha. Direção e plantel infames", escreveu a Biris Norte, uma das claques afetas aos espanhóis.O Sevilha, refira-se, é 19.º colocado da LaLiga com 15 pontos, menos um do que o Cádiz, a primeira equipa na zona de despromoção. O Valladolid, a primeira formação acima da linha de água, tem 17.