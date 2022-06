Valencia confirma contratação do treinador Gennaro Gattuso até 2024

O italiano Gennaro Gattuso vai treinar o Valência até 30 de junho de 2024, sucedendo a José Bordalás, confirmou esta quinta-feira o clube da Liga espanhola.

Um dias depois de Gattuso revelar que seria o técnico do Valencia, que conta com os portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes, o clube 'che' confirmou a contratação do italiano para as próximas duas temporadas.

Aos 44 anos, o antigo médio internacional italiano prepara-se para ter a sua terceira 'aventura' fora do seu país, depois de ter comandado o Sion, na Suíça, clube em que iniciou a carreira como treinador, em 2012/13, e o OFI Creta, da Grécia, em 2014/15.

Em Itália, Gattuso passou por Palermo, Pisa, Milan e Nápoles.

Na semana passada, o Valencia anunciou a saída de José Bordalás, que levou a equipa ao nono lugar do campeonato e à final da Taça do Rei.