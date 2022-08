Cavani certo no Valencia

Só falta assinar! Depois de muitas semanas de especulação, em que até chegou a estar muito perto do Boca Juniors, Edinson Cavani tem acordo fechado para reforçar o Valencia. A francesa 'RMC Sport' revela que o goleador uruguaio rejeitou o Nice - outro dos interessados - para rumar aos che, que se preparam assim para garantir o avançado que tinha terminado contrato com o Manchester United em junho. No futebol europeu desde 2006, o veterano de 35 anos vai experimentar La Liga depois de passagens por Palermo e Nápoles em Itália, seis épocas no PSG e duas em Old Trafford, totalizando 360 golos em 615 jogos entre todas as competições.

Entretanto, o Valencia apresentou ontem o central turco, de 21 anos, Cenk Ozkacar, que chega ao Mestalla por empréstimo do Lyon, com opção de compra.





: V. B.