Rubén Baraja assume comando técnico do Valencia

O antigo internacional espanhol Rubén Baraja vai assumir o comando técnico da equipa do Valencia pelo menos até final da temporada, anunciou esta terça-feira o clube, no qual alinham os portugueses André Almeida e Thierry Correia.

Baraja, de 47 anos, substitui Voro González, que tinha assumido interinamente o comando da equipa depois da saída do italiano Gennaro Gattuso, e terá na sua equipa técnica Carlos Marchena, antigo jogador do Benfica.

O antigo médio foi um dos históricos jogadores do Valencia, tendo conquistado ao serviço do clube duas ligas espanholas, uma Taça UEFA, uma Supertaça Europeia e uma Taça do Rei.

Baraja, que como jogador alinhou ainda no Valladolid e no Atlético de Madrid, começou a carreira de treinador na formação do Valencia, passando depois por Saragoça, Tenerife, Sporting Gijon, Rayo Vallecano e Elche.

O Valencia, que nas últimas sete jornadas somou seis derrotas e um empate, ocupa a antepenúltima posição da liga espanhola.

No final de janeiro, o clube anunciou a saída do treinador italiano Gennaro Gattuso, devido aos maus resultados, e nomeou Voro González como interino.