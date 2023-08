André Almeida assiste para o primeiro golo na vitória do Valencia em Sevilha

O Valência arrancou esta sexta-feira uma preciosa vitória frente ao Sevilha, no Sánchez Pizjuán, por 2-1, na primeira jornada da Liga espanhola, com o médio português André Almeida a assistir para o primeiro golo.

A equipa visitante abriu o marcador aos 60 minutos, pelo central guineense Mouctar Diakhaby, numa jogada cuja assistência pertenceu ao internacional sub-21 português André Almeida, mas o Sevilha restabeleceu o empate ao minuto 70, pelo ponta de lança marroquino Youssef En Nesry.

No entanto, o Valência ainda chegaria o triunfo, aos 89 minutos, pelo médio Javi Guerra, após assistência do avançado Hugo Duro, numa altura em que o Sevilha jogava em inferioridade numérica desde o minuto 81, por expulsão do central francês Loic Bade.

Pelo Valência jogaram dois internacionais sub-21 portugueses, o já mencionado André Almeida e o lateral direito ex-Sporting Thierry Correia.

O Valência, que na época passada andou a lutar pela manutenção, acabando em 16.º lugar, com 42 pontos, entrou com o pé direito na Liga, ao invés do Sevilha, que também fez um campeonato muito aquém do seu estatuto, como atesta o 12.º lugar em que terminou o campeonato, com 49, atenuado pela conquista da Liga Europa e consequente apuramento para a Liga dos Campeões.

No jogo que abriu a Liga 2023/24, o Rayo Vallecano foi a Almeria vencer por 2-0, graças a dois penáltis, aos 20 e 28 minutos, o primeiro executado com sucesso pelo médio Isi Palazon e o segundo pelo centrocampista francês Randy Nketa.

No banco do Almeria, de onde não chegou a sair, esteve o jovem português Gui Guedes, jogador proveniente da formação do V. Guimarães.