Cavani confirmado no Valencia e espanhóis revelam salário

Está confirmado. Edinson Cavani é o mais recente reforço do Valencia, clube ao qual chega a custo zero, depois de ter finalizado o vínculo que tinha até junho com o Manchester United. Aos 35 anos, o avançado uruguaio vai jogar no quarto país diferente na Europa, depois de Itália, França e Inglaterra e terá no Valencia a companhia dos portugueses Thierry Correia e André Almeida.De acordo com o comunicado emitido pelos che, Cavani assina contrato por duas temporadas, até 30 de junho de 2024. A imprensa espanhola refere que o dianteiro poderá auferir anualmente 3 milhões de euros limpos, numa verba que inclui bónus e variáveis.