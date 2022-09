Cavani e a curiosa conversa com Gattuso na chegada ao Valencia: «Estás a rir-te de quê?»

Edinson Cavani, o mais sonante reforço do Valencia no mercado de verão , falou, em entrevista à 'Marca', sobre a sua relação com Gattuso, treinador da equipa 'che', e contou um momento curioso que viveu com o italiano - que defrontou como jogador - na chegada a Espanha."Há uma história recente. Encontrei-o para falar no primeiro dia de treinos. Quando nos sentámos frente a frente, comecei a olhar para ele e a rir, não consegui aguentar. O facto de o ter enfrentado várias vezes, de conhecer o seu comportamento, a sua paixão pelo futebol, a maneira como vive o jogo. Vê-lo pela televisão a treinar quando estava no Nápoles, a maneira como o fazia. E no momento de me sentar e falar com ele, comecei a rir. Ele falou dez segundos e perguntou-me: 'Estás a rir-te de quê?'. E aí expliquei-lhe: 'Mister, estou-me a rir por isto, isto e isto'. E ele disse-me que não havia problema. Falámos das ideias do clube, da equipa, do treinador e de outras coisas", lembrou o uruguaio.Cavani, recorde-se, assinou pelo Valencia a custo zero depois de ter terminado contrato com o Manchester United. O seu vínculo com a formação espanhola é válido até 2024.