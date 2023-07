Cavani falha treino do Valencia e não dá justificação

Edinson Cavani não esteve no treino desta manhã do Valencia e não deu qualquer explicação para a ausência, segundo avança a imprensa espanhola.O avançado uruguaio, de 36 anos, não entra nos planos do treinador Rubén Baraja, por isso não integrou a viagem da equipa à Eslováquia e à Suíça, mas devia treinar com os restantes dispensados.Quinta-feira também tinha falhado a sessão, mas nesse dia justificou a ausência com uma gastroenterite.O uruguaio, que aufere um dos salários mais elevados do plantel, tem mais um ano de contrato com o clube 'che' e negoceia a saída.O Valencia quer pagar ao jogador até ao último dia em que esteja ao serviço do clube, mas os representantes do avançado querem garantir uma parte da verba do ano que Cavani ainda tinha de contrato.