Celades: «Vamos fazer todos os possíveis para que o Guedes volte ao seu máximo»

Seis jogos, zero golos. São estes os números de Gonçalo Guedes esta época e que estão a preocupar os adeptos do Valencia. Na antevisão à partida no Mestalla, frente ao Ajax, Albert Celades, técnico do clube espanhol, desdramatizou o assunto.





"Rendimento de Guedes? Faz parte do meu trabalho. É mais um na equipa e vamos fazer todos os possíveis para que volte a alcançar o seu rendimento máximo", disse Celades.