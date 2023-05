Encapuçados assaltam casa de Justin Kluivert e agridem namorada do jogador

A imprensa espanhola revela esta quinta-feira que homens encapuçados assaltaram a casa de Justin Kluivert durante a noite. O jogador holandês está nas Baleares com o Valencia, concentrado para o jogo de hoje com o Maiorca, e foi a namorada quem se deparou com os assaltantes, acabando mesmo por ser agredida.Segundo o 'Valencia Plaza', o roubo não durou mais de cinco minutos e aconteceu quando a namorada do extremo regressava a casa depois de passear o cão. Foi agredida, para que dissesse onde se encontravam os bens de maior valor, e os assaltantes acabaram por levar joias e relógios avaliados em cerca de 200 mil euros.A namorada de Kluivert, à parte do susto, sofreu ferimentos ligeiros. A 'Marca' adianta que o jogador vai continuar em Maiorca, concentrado para o jogo desta noite.