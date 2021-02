Ferro deve estrear-se pelo Valencia frente ao Real Madrid e logo como titular

Cedido por empréstimo do Benfica neste mercado de inverno, Ferro ainda não se estreou pelo Valencia. E o seu primeiro jogo deve significar uma verdadeira prova de fogo. O jovem central português já esteve no banco de suplentes do emblema che no empate em casa do Athletic Bilbao, mas em Espanha garantem que vai ser titular no próximo confronto com o Real Madrid, no Domingo.





Diakhaby e Mangala, dois dos centrais mais experientes do plantel, estão com lesões prolongadas. Hugo Guillamón, defesa formado no Valencia, estava a ser titular ao lado de Gabriel Paulista, só que o jovem está suspenso, uma situação com que o clube não contava. Na 11º jornada, Guillamón lesionou-se e tentou forçar o cartão amarelo nesse jogo, que o faria cumprir a suspensão enquanto estava em recuperação. Mas o Valencia foi agora castigado pelo Comité de Competição e o jogador vai mesmo falhar o jogo contra os merengues.Ora, perante este cenário, Gabriel Paulista e Ferro são os únicos dois centrais de raíz disponíveis no Valencia para o encontro com o Real Madrid. Um duelo para colocar à prova o jovem português de 23 anos.