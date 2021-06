Fiorentina entra na corrida por Gonçalo Guedes

Depois de Sevilha e Villarreal, também a Fiorentina entrou na corrida por Gonçalo Guedes.





Segundo o Tuttomercatoweb, o clube de Florença aprecia as capacidades do avançado português, que pode alinhar em qualquer posição do ataque.Vinculado ao Valencia até 2023, Guedes poderá estar de saída, uma vez que a equipa falhou o apuramento para as provas europeias. Esta época fez sete golos e sete assistências.