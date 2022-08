Gattuso: «Onde o meu pai e a minha mãe vivem estar tranquilo é estar morto»

O Valencia não arrancou a LaLiga com o pé direito: os 'che' perderam os dois últimos jogos - de um total de três na temporada até ao momento - e encontram-se na 14.ª posição do campeonato espanhol. Gattuso, treinador da formação espanhola, analisou as primeiras jornadas da equipa, garantindo que não está tranquilo com as exibições."Para ganhar um jogo é preciso marcar golos. A equipa correu muito, pressionou, e não é fácil fazer isso porque faz com que o cansaço apareça mais rápido. Temos que melhorar para jogar com a mesma mentalidade durante 95 minutos", referiu.O técnico italiano foi breve quando questionado acerca da mais recente contratação da equipa, Cavani, e do regresso de Bryan Gil. "[Cavani] É um jogador que está sem jogar há três meses, a equipa médica precisa de o ajudar. Todos temos de o ajudar. Vamos ver em que condições vai chegar. Se estou tranquilo acerca do regresso de Bryan Gil? Na minha terra, estar tranquilo é estar morto. Onde o meu pai e a minha mãe vivem, estar tranquilo é estar morto. Ninguém está tranquilo", rematou.