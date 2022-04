Gonçalo Guedes apto para a final

Depois de ter falhado a deslocação do Valencia ao terreno do Villarreal, na passada terça-feira, devido a problemas musculares, Gonçalo Guedes treinou ontem sem limitações e foi declarado como apto para a final da Taça do Rei, frente ao Bétis. O encontro está marcado para o próximo sábado (21h00), no Estadio de La Cartuja, em Sevilha.