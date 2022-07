Gonçalo Guedes bisa frente ao Dortmund na estreia de Gattuso no Valencia

Dois golos do futebolista português Gonçalo Guedes permitiram esta segunda-feira ao Valencia vencer o Borussia Dortmund por 3-1, no primeiro particular da pré-temporada da equipa espanhola e na estreia do seu novo treinador, o italiano Gennaro Gattuso.

O internacional português realizou uma grande exibição e fez a diferença frente ao vice-campeão alemão ainda antes do intervalo, quando, num lance de contra-ataque, aos 40 minutos, inaugurou o marcador, após assistência do avançado Samu Castillejo.

O Dortmund conseguiu empatar devido a um lance infeliz do lateral-direito luso Thierry Correia, que cometeu uma falta evitável na área que resultou no respetivo penálti, executado com êxito pelo internacional alemão Marco Réus, aos 51 minutos.

No entanto, o Valência voltou a adiantar-se no marcador sete minutos volvidos, aos 58, pelo avançado brasileiro Marcos André e coube a Gonçalo Guedes fixar o resultado, aos 62, com Thierry Correia a redimir-se do lance do golo alemão ao assistir o seu compatriota para o seu segundo golo, terceiro da equipa.

Esta exibição de Gonçalo Guedes surge numa altura em que o seu futuro parece estar ainda por definir, tendo em conta as notícias que dão conta do interesse manifestado por alguns clubes europeus nos seus serviços e quando se fala de um hipotético regresso ao Benfica, no qual o extremo foi formado.