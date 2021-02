Gonçalo Guedes quer mostrar força do Seixal

Depois de se formarem no Benfica Campus, Gonçalo Guedes e Ferro coincidem agora no Valencia, onde o central português está cedido pelas águias até ao final da temporada. O avançado garantiu que é caso para mostrar que o Seixal continua a fabricar talento. “Vai ser bom [jogar contigo]. Vamos demonstrar mais uma vez ao Mundo que a formação do Benfica está muito bem e que aqui em Valencia estamos a fazer grandes coisas. Temos de dar o melhor de nós para continuar ao mais alto nível”, reiterou Guedes num conversa partilhada nas redes sociais do emblema che.

Guedes desejou o melhor ao amigo e agora colega de equipa. “Espero que corra tudo bem e continues a fazer o grande trabalho que fizeste no Benfica”, sublinhou. Já Ferro explicou que os primeiros dias em Valencia “têm sido atarefados” . “Cheguei, tive de ir ao hospital fazer os exames médicos, treino de manhã e à tarde faço mais exames. Já consegui mudar-me para uma casa ”, constatou o central, de 23 anos.