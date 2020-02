Gonçalo Guedes regressa aos convocados do Valência quatro meses depois da lesão

O avançado português Gonçalo Guedes regressou esta terça-feira aos convocados do Valencia, para a visita ao Granada, da Taça do Rei, quatro meses depois de se ter lesionado.

O internacional português regressou aos treinos em 27 de janeiro, depois de se ter lesionado no tornozelo direito em outubro de 2019 ao serviço da seleção portuguesa, no encontro que a equipa das 'quinas perdeu na Ucrânia (2-1), no apuramento para o Euro2020.

Gonçalo Guedes volta aos 'eleitos' do treinador Albert Celades, que na segunda-feira já tinha confirmado que o ex-jogador do Benfica estava apto, enquanto o lateral José Luis Gayà e o avançado Kevin Gameiro ficaram excluídos da lista para o encontro de hoje.