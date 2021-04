Gonçalo Guedes: «Sinto-me muito bem, cada vez melhor»

Gonçalo Guedes regressou este domingo aos golos na Liga espanhola, no empate (2-2) entre Betis e Valencia, em jogo a contar para a 33.ª jornada da prova.

O avançado português não marcava desde a 26.ª jornada, há exatamente 44 dias, e em declarações aos meios de comunicação do clube 'ché' não escondeu a satisfação pelo golo e pela confiança que o treinador Javier Gracia Carlos tem depositado em si.

"Para mim é importante estar bem. Levo um par de partidas consecutivas a jogar de início e até ao final. Sinto-me muito bem, cada vez melhor, e tentarei acabar a temporada da melhor forma possível. Mas quero principalmente ajudar os meus companheiros de equipa o máximo possível, seja com golos, assistências ou com boas participações nos jogos", começou por dizer o avançado português, analisando o ponto conquistado frente ao Betis de William Carvalho.

"Foi um bom ponto. Creio que merecíamos mais. Foi uma partida muito dividida, contra uma equipa que joga muito bem como é o caso do Betis. Têm jogadores que podem desequilibrar o jogo a qualquer momento. Há que melhorar as nossas ações defensivas nas bolas paradas. Mas é um resultado positivo. Saímos daqui com a sensação de que podíamos ter conquistado os três pontos. Demos tudo. Trabalhamos muito, corremos muito e tentamos de tudo até ao final", acrescentou.

Guedes e a ocasião "que não se pode falhar"

"Podíamos ter saído com uma vitória. Tivemos ocasiões e jogadas que podíamos ter decidido melhor. O Kevin [Guerreiro] e eu tivemos uma jogada de dois para um, com um passe que eu não medi bem. São situações que não se pode falhar. Fizemos uma boa partida. Saímos com um pensamento positivo e agora há que tentar ganhar contra o Osasuna."

Empate é positivo depois da série negativa fora de portas

"Depois de quatro derrotas consecutivas fora de casa, é bom não perder. Mas, independentemente do resultado que tivemos hoje, vamos para todos os jogos com o objetivo de conquistar os três pontos e vamos jogar contra o Osasuna dessa mesma forma. Com um ponto, a confiança pode ser diferente, mas vamos tentar ganhar e conquistar os três", terminou.