Gonçalo Guedes voltou aos golos quase três meses depois e mandou calar os críticos

Gonçalo Guedes foi esta sexta-feira decisivo no regresso do Valencia às vitórias, ao marcar o golo que completou a reviravolta (2-1) diante do Villarreal. Lançado a partir do banco aos 66 minutos, o extremo português fez o segundo da sua equipa já em período de descontos, com um autêntico míssil já no interior da área.





Foi um regresso aos golos mais de dois meses e meio depois desde a última vez que tinha faturado - diante do Terrassa, em jogo da Taça do Rei. Já para a Liga este foi apenas o seu segundo tento da época, depois de na primeira volta ter marcado... também ao Villarreal, na altura numa derrota por 2-1.