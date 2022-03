Guedes marcou e há quem diga que foi um golo em versão... FIFA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Estamos habituados a vê-lo marcar grandes golos, mas Gonçalo Guedes decidiu reservar para este sábado, diante do Elche, um momento diferente na hora de resolver o duelo a favor do seu Valencia. Como diz a ELEVEN no seu 'tweet', foi um golo em "versão FIFA", já que tudo nesta jogada, especialmente na finalização, foi dignos dos apanhados. É ver para crer!