Iago Herrerín reforça Valencia

Iago Herrerín foi esta quarta-feira oficializado como reforço para a baliza do Valencia. O guarda-redes, de 34 anos, estava sem clube após deixar os sauditos do Al Raed na época passada e assinou agora até final da temporada com o clube espanhol.O experiente guardião treinava já há três semanas com a equipa orientada por Gatusso e integra agora o plantel para colmatar a ausência de Jaume Domènech, por lesão.