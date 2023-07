Insólito: Valencia pede aos adeptos para deixarem de consumir sementes de girassol no Mestalla

O Valencia iniciou esta época uma operação bastante curiosa no Mestalla, com o objetivo de deixar o estádio livre de... cascas de sementes de girassol. 'Snack' muito consumido do outro lado da fronteira, este alimento deixa habitualmente para trás um rasto de sujidade, já que é comum quem o consome acabar por atirar as cascas para o chão. No Mestalla a situação não é diferente, o que tem provocado nos últimos tempos um problema com a presença recorrente de ratos nas bancadas.Por isso, escreve a imprensa espanhola, o clube che decidiu fazer um pedido aos seus adeptos para que deixem de consumir as chamadas 'pipas' no balneário, tendo já decidido deixar de as vender dentro do recinto. A entrada deste produto não estará proibida, mas será pedido aos adeptos para que levem um saco para deitar as cascas, de forma a que as mesmas não acabem no chão.A iniciativa começa já no próximo jogo do Valencia, de preparação diante do Aston Villa, e estará em vigor em todos os duelos caseiros da temporada que se aproxima.