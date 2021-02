Irmão de Ferro "não o via tão feliz há muito tempo" com a saída do Benfica para o Valencia

"Quando o meu irmão me ligou a dizer-me que finalmente ia assinar pelo Valencia notei-o mais feliz como já não o via há muito". As palavras são de Jean Ferreira, irmão de Ferro, ao ‘As’, que conta que o central português, emprestado pelo Benfica ao Valencia, está a "recuperar o sorriso" em Espanha.





"Ele chegou a um ponto de estagnação sob o comando de Jorge Jesus, que só o deixou sair depois de confirmada a contratação de Lucas Veríssimo. De resto, Ferro suspira agora de alívio porque no duelo do Benfica com o Sporting, Jardel lesionou-se e ele ficou convencido de que, se isso tivesse acontecido no fim de semana (antes de fechar o mercado), que hoje não estaria em Valência", escreve o ‘As’.E como é que o irmão de Ferro o define? "Para mim, ele é uma mistura entre o poderio aéreo do Diakhaby com a técnica na saída de bola do Hugo Guillamón (jogadores do Valencia)", afirma Jean Ferreira. "O meu irmão tem boa técnica, acima da média para um central, boa visão de jogo e também bom posicionamento", acrescenta o irmão do central português.