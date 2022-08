Layhoon Chan assume presidência do Valencia

COMUNICADO OFICIAL I LAYHOON CHAN, NUEVA PRESIDENTA DEL VALENCIA CF



La Junta Directiva del Valencia CF reitera su compromiso con el crecimiento y el éxito a largo plazo del Club. — Valencia CF (@valenciacf) August 17, 2022

Layhoon Chan, 49 anos, assumiu quarta-feira a presidência do Valencia, sucedendo a Añil Murphy, que foi despedido em março.Chan já fazia parte do Conselho de Administração do clube che e terá a partir de agora novas responsabilidades."A Direção quer reiterar que o Valencia CF está totalmente empenhado no crescimento a longo prazo e no sucesso do clube, que quer continuar a reforçar a relação com os seus adeptos e trazer-lhes grande alegria e que deseja continuar a trabalhar com as autoridades e outras partes interessadas para levar o clube ao topo", pode ler-se no comunicado publicado no site oficial do Valencia.