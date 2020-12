Mangala revela segredo: «O teu corpo muda e a tua mente também»

Eliaquim Mangala passou por uma grave lesão que o afastou dos relvados quase durante duas temporadas. No Valencia, onde chegou no verão do ano passado, o francês confessa ter encontrado a tranquilidade e uma nova forma de encarar a vida: pratica yoga, meditação e tornou-se vegano.





O futebolista, que em março esteve infetado com o novo coronavírus - foi um dos primeiros jogadores a testar positivo à Covid-19 - , revela que o Yoga o ajuda a equilibrar as emoções, a estar mais tranquilo, assim como a meditação, que faz diariamente."Ajudou-me a compreender como o corpo e a mente estão ligados. Quando estás mentalmente bem, também estás fisicamente bem. Ajudou-me a controlar as emoções, a ficar mais calmo e a lidar com os momentos em que me sinto menos bem ou mais cansado. Na vida, nunca é totalmente branco ou preto. Ajuda a superar algumas coisas, a ficar mais calmo, a encontrar a paz interior para enfrentar os desafios diários. Praticamente todos os dias faço yoga e trabalho a respiração. Faço meditação diariamente. É um estilo de vida. Já faz parte da minha vida", confessou, recordando a grave lesão que enfrentou: "as lesões no joelho são sempre difíceis. Demorei muito ... Não joguei para quase dois anos. E isso custou-me muito esforço e trabalho. O teu corpo muda e a tua mente também. Tens que estar preparado."Entre as mudanças, a alimentação foi outro fator essencial, diz Mangala."Faz um ano que não como carne. Concordo com Samuel Umtiti [também ele vegano]. Sinto-me muito melhor em termos de digestão ou recuperação. Se parares de comer carne por um ou dois meses, sentirás imediatamente a diferença. Existem alguns alimentos que podem ser comparados a medicamentos porque são viciantes. Quando paras de comer algo, o teu corpo pede e acha que nunca será possível porque gostas. Mas a verdade é que o corpo se sente melhor", defende o futebolista de 29 anos.