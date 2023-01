Meteram-se com a pessoa errada: ladrões tentaram assaltar Gattuso e... não lhes correu bem

Os assaltos a casas de pessoas ligadas ao futebol, nomeadamente futebolistas, são algo cada vez mais recorrente e nem uma figura imponente (e há quem diga assustadora) como Gennaro Gattuso escapa. A diferença é que, ao invés de outros tantos casos, o técnico italiano do Valencia estava preparado para o pior e os amigos do alheio... saíram de mãos a abanar.De acordo com o 'Mundo Deportivo', a casa do italiano foi alvo de uma tentativa de assalto na sexta-feira, enquanto orientava o Valencia na partida diante do Cádiz. Os assaltantes tentavam aproveitar o facto de Gattuso não estar na habitação, mas acabaram por ser surpreendidos com a operação de segurança que este tinha montada. Para lá de um sistema de alarme, o italiano tem também câmaras, sensores de movimento e até dois cães de guarda, o que serviu para afugentar os meliantes, que voltaram para trás de mãos a abanar e, provavelmente, com um grande susto.Gattuso apenas soube do sucedido quando chegou a casa, tendo o assalto já sido entregue às autoridades. Por agora ninguém foi detido, mas a recolha de provas está já em marcha.