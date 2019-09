Presidente e capitães do Valencia reuniram-se mas o braço-de-ferro continua

Os capitães do Valencia e vários membros do plantel reuniram-se segunda-feira à noite com presidente Anil Murthy no Pestana Chelsea Bridge, onde a equipa está instalada no âmbito do jogo da Champions com o Chelsea. A informação é avançada pela 'Marca'.O líder do Valencia apelou ao regresso da normalidade mas de acordo com o jornal espanhol "os jogadores insistiram que não vão fazer declarações enquanto não existir uma explicação institucional sobre o despedimento de Marcelino".Anil Murthy pediu apoio para o novo treinador, Albert Celades, e os futebolistas responderam que havia estabilidade com Marcelino.Segunda-feira, os jogadores do Valencia cumpriram a ameaça e Albert Celades não teve ninguém a seu lado na sala de imprensa de Stamford Bridge. O clube arrisca agora uma penalização da UEFA.O 'Superdeporte' diz que o " balneário parece um cemitério " e refere que o "silêncio sepulcral dos jogadores no voo de regresso desde Barcelona a Valencia no sábado à noite, assim como no treino de domingo de manhã é muito mais preocupante do que o plantel ter decidido protestar a demissão de Marcelino García Toral".