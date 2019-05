Rodrigo lembra títulos conquistados no Benfica antes da final da Taça do Rei

O Valencia joga este sábado, a partir das 20 horas, a possibilidade de voltar aos títulos, quando no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, enfrentar o Barcelona na final da Taça do Rei, num troféu que não entra nas vitrines do clube desde 2007/08 e que Rodrigo espera fazer regressar. Um desejo que o avançado partilhou ao jornal 'Superdeporte', numa entrevista na qual lembrou aquilo que conseguiu no Benfica (uma Liga NOS, uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga), provavelmente em jeito de inspiração para o que aí vem.





"Sim, o mais importante para um futebolista é conquistar títulos com o clube que representa, porque essa é a verdadeira forma de ficar na história do clube. Nos anos que passei no Benfica tive a sorte de ganhar títulos. A festa foi muito bonita e até agora, felizmente, sempre que vou a Lisboa ou através das redes sociais os adeptos agradecem-me e lembram os anos que lá estive. Não pelo que fiz, mas sim pelo que conquistei ao lado dos meus companheiros. É o mais importante, especialmente num clube como o Valencia, que está há muitos anos sem levantar um troféu. Ganhar ao Barcelona seria algo bonito, algo que ficaria para sempre na memória de todos, desde jogadores até adeptos", declarou o dianteiro de 28 anos, que esta temporada marcou 14 golos no total de todas as competições.