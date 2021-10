Thierry Correia como uma flecha: português nos mais rápidos da Liga espanhola

Há uns dias a imprensa espanhola destacou a evolução física de Thierry Correia desde que chegou ao Valencia e a verdade é que, para lá das evidências visuais mais do que claras, o jogador português também apresenta registos que o confirmam. É isso que mostra o ranking esta terça-feira divulgado pela La Liga sobre os jogadores mais rápidos da prova.





Aí, numa lista comandada por Iñaki Williams (35,2 km/h) à frente de Vinicius Jr. (35,1 km/h) e do seu irmão Nico Williams (35,1 km/h), o ex-jogador do Sporting aparece na nona posição, mercê de uma velocidade máxima em sprint nos 34,8 km/h. Uma diferença bastante curta, que coloca o português como um dos melhores do ponto de vista físico no campeonato do país vizinho.