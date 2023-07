Thierry Correia e os insultos racistas a Vinícius Jr: «Ele provoca...»

Thierry Correia explicou numa entrevista ao jornal 'Marca' que nunca foi vítima de racismo em Espanha. O defesa português, formado no Sporting que joga há cinco anos no Valencia, abordou a polémica com Vinícius Jínior, jogador do Real Madrid que foi vítima de racismo no Estádio Mestalla na época passada."No final do jogo quis falar com o Vinícius, porque queria saber o que tinha sucedido. A mim aconteceu-me quando era pequeno e sei o que é sofrer de racismo. Mas o que disseram depois do jogo, dizerem que o Mestalla é racista, isso não é verdade. Estou há cinco anos no Valencia e nunca sofri de racismo. Claro que há três ou quatro tontos que podem ter feito isso, mas não de pode dizer que o Mestalla é racista", assegurou o português."Nunca fui vítima de um episódio racista na LaLiga. Se aconteceu, estou mais concentrado em jogar do que em prestar atenção ao que se passa na bancada", acrescentou Thierry Correia.Mas em Portugal aconteceu: "Tinha 14 anos. Foi com um jogador que era meu amigo. Aos 5 minutos, depois de uma jogada, disse algo sobre a minha cor que não gostei e tive de sair do jogo porque aquilo mexeu com a minha cabeça. O árbitro falou com o meu treinador, que teve de me tirar do jogo."Ainda sobre o sucedido com Vinícius, Thierry Correia acredita que o brasileiro "provoca". "Todos os jogadores provocam um pouco e o Vinícius pode provocar um pouco mais porque é o centro das atenções por ser um jogador muito bom. Mas o que ele faz não pode servir de desculpa para que as pessoas profiram insultos racisras. O que ele faz não está certo porque temos de respeitar o adversário. Desde pequenos que nos ensinam a respeitar o adversário e, com gestos que fez, não respeitou o Valencia, que é um clube muito grande. Mas isso não pode servir de desculpa para comentários racistas."