Thierry Correia sofre entorse no joelho direito

A infelicidade bateu à porta de Thierry Correia. O lateral-direito assumiu-se esta época como titular no Valencia – contabiliza 27 jogos, um golo e uma assistência –, mas agora sofreu uma lesão e irá parar por tempo indefinido. Em comunicado, o clube informou que o jogador de 22 anos sofreu “uma entorse do ligamento lateral do joelho direito” na partida com o Betis e irá prosseguir com “tratamento até melhoria clínica”, sem esclarecer o período de recuperação.





O ex-Sporting foi substituído no domingo logo aos 9 minutos e apresentou-se ontem nas instalações do clube de muletas e com o joelho ligado, mas os exames afastaram o pior cenário. O desafio com o Betis (2-2) ficou ainda marcado pela exibição de Gonçalo Guedes, autor de um dos golos do Valencia. O rendimento do avançado mereceu elogios do técnico Javi Gracia. “É um grande jogador e é uma alegria vê-lo a este nível. Esperamos que continue assim até ao final da época. Foi decisivo pelo golo, por todo o trabalho que fez para a equipa e pela forma como conseguiu sair sempre com a bola e a atacar o espaço.”