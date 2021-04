Thierry Correia sofre entorse no ligamento lateral do joelho direito

O Valência informou, esta segunda-feira, que Thierry Correia sofreu uma entorse no ligamento lateral do joelho direito no encontro de domingo, diante do Betis, no qual o português foi titular e acabou substituído logo aos nove minutos.





O tempo de paragem do lateral-direito não foi, ainda assim, revelado pelo clube espanhol na nota publicada no seu site oficial. No entanto, parece certo que o internacional pelos sub-21 de Portugal não fará parte das escolhas de Javi Gracia, pelo menos, para o duelo de quarta-feira com o Osasuna, a contar para a 31.ª jornada da La Liga.Recorde-se que Thierry Correia está a cumprir a segunda temporada no Valencia, tendo disputado 27 partidas pelo emblema che esta época e anotado um golo, diante do Yeclano Deportivo.