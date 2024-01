Thierry Correia vai parar quatro semanas

Thierry Correia vai desfalcar o Valencia por quatro semanas na sequência da lesão sofrifda no treino de quinta-feira. Rúben Baraja, técnico do clube espanhol, adiantou que os exames, realizados na sexta-feira, confirmaram uma lesão muscular no gémeo da perna direita com alguma gravidade.Rúben Baraja explicou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Atlético de Madrid, que a lesão é mais grave do que se pensava inicialmente. "Infelizmente, os testes que fizemos não foram bons. Tem uma lesão no gémeo e vamos perdê-lo por um período de tempo", disse, sem especificar o tempo de paragem embora a imprensa espanhola adiante que serão necessárias quatro semanas para recuperar.Segundo informações do clube, o jogador português fará tratamento médico e fisioterapêutico. Thierry Correia alinhou em 23 jogos esta temporada e realizou duas assistências. É o quinto jogador da La Liga com mais recuperações de bola.