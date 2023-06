Valencia 'atira-se' a jogador do Real Madrid: «Que retifique essas falsidades»

Rodrygo abordou, no âmbito dos trabalhos da seleção brasileira, o sucedido no Mestalla a 21 de maio, quando Vinícius Júnior foi alvo de insultos racistas durante o jogo com o Valencia, e o clube che emitiu agora um comunicado a exigir que o jogador do Real Madrid "retifique as falsidades"."Muitas pessoas dizem que Espanha é racista. Penso que Espanha não é um país racista, há racismo em todo o Mundo. Há gente racista, mas o país não o é. Eu estava no Mestalla e vi o estádio todo a gritar 'mono [macaco]. Também me acontece, sou negro. Às vezes não o vejo, mas desta vez o Vini viu. Quando vi que se queixava, pensei que fosse sobre outra coisa. Mas quando vi o que aconteceu realmente fiquei triste. Foi um dia muito complicado", explicou Rodrygo aos jornalistas do seu país.Perante esta declaração, de que ouviu todo o estádio a gritar "mono" a Vinícius, o Valencia emitiu um comunicado onde acusa o jogador de "estigmatizar de forma injusta todos os adeptos do Valencia" e fala em "graves mentiras"."Como fez o treinador, Carlo Ancelotti, que retificou as suas palavras depois do jogo, pedimos a Rodrygo Goes que também retifique essas falsidades", pede o Valencia, que ameaça avançar com medidas legais, com vista a "defender a honra do clube e dos adeptos".