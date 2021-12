Valência com quatro casos positivos de Covid-19

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Valência, clube em que atuam os futebolistas portugueses Thierry Correia e Gonçalo Guedes, tem quatro membros do plantel principal com casos positivos da covid-19, anunciou esta quarta-feira o emblema espanhol, numa pequena nota publicada no seu site oficial.

O Valência, atual oitavo classificado da Liga espanhola, explicou que, após uma curta pausa de Natal, realizou nas últimas horas testes antigénio e PCR aos jogadores e membros da equipa técnica, tendo sido detetados quatro positivos no plantel principal.

"Todos já foram isolados e estão em processo de recuperação", acrescentou o clube che, sem revelar a identidade das pessoas infetadas.

O próximo encontro do Valência está agendado para sexta-feira, 31 de dezembro, na receção ao Espanyol, para o campeonato.